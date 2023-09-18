İzmir’de DEAŞ’a operasyon! Mağarada bomba malzemeleri ele geçirildi!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan baskında Bornova'daki mağara içerisine gizlenmiş vaziyette bir miktar benzin, elektrikli kapsüller, yarım libre Jel dinamit lokumu, parça tesiri amacıyla kullanılan vida ve somunlar, bomba yapmak amaçlı metal boru, 1 adet tabanca ve şarjör, 1 adet uzun namlulu silah ele geçirildi.