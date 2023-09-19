Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda bir kez daha "Dünya 5'ten büyüktür" mesajı
Giriş Tarihi: 19.9.2023 19:54 Son Güncelleme: 19.9.2023 20:11

Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda bir kez daha "Dünya 5'ten büyüktür" mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada bir kez daha "Dünya 5'ten büyüktür" çağrısını yineledi. Başkan Erdoğan ayrıca "Genel Kurulun temasının Türkiye'nin hedefleriyle birebir örtüştüğünü görmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

Başkan Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda bir kez daha Dünya 5’ten büyüktür mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Önemli konulara değinen Başkan Erdoğan tekrar "Dünya 5'ten büyüktür" manifestosunu yineledi.

"BUGÜNÜN DÜNYASINI YANSITMIYOR"

Başkan Erdoğan alkış alan konuşmasında BM Genel Kurulu'nun bu seneki temasının da Türkiye Yüzyılı vizyonu ile örtüştüğünün altını çizdi ve "Genel Kurul'un temasının Türkiye'nin hedefleriyle bire bir örtüştüğünü görmekten memnuniyet duyuyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonu bu örtüşmenin en net ifadesidir. Genel Sekreterin geçtiğimiz günlerde yaptığı, 'İkinci dünya savaşı sonrası kurulan kurumların bugünün dünyasını yansıtmadığı' tespitine biz de katılıyoruz." dedi.

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR" MESAJINI HATIRLATTI

"Dünya 5'ten büyüktür" tespitini hatırlatan Erdoğan "Bu tespit bizim 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızı ifade ediyor. Güvenlik Konseyi artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, 5 ülkenin siyasi stratejilerin çarpışma haline gelmiştir. Kıbrıs'ta yaşanan son hadiseleri bu yapının bir tezahürü olarak değerlendiriyoruz. Guterres'in barış için yeniden gündem oluşturulması çağrısına önem veriyoruz." diye ekledi.

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Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda bir kez daha "Dünya 5'ten büyüktür" mesajı
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