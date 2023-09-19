Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda bir kez daha "Dünya 5'ten büyüktür" mesajı

"BUGÜNÜN DÜNYASINI YANSITMIYOR"

Başkan Erdoğan alkış alan konuşmasında BM Genel Kurulu'nun bu seneki temasının da Türkiye Yüzyılı vizyonu ile örtüştüğünün altını çizdi ve "Genel Kurul'un temasının Türkiye'nin hedefleriyle bire bir örtüştüğünü görmekten memnuniyet duyuyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonu bu örtüşmenin en net ifadesidir. Genel Sekreterin geçtiğimiz günlerde yaptığı, 'İkinci dünya savaşı sonrası kurulan kurumların bugünün dünyasını yansıtmadığı' tespitine biz de katılıyoruz." dedi.