SON DAKİKA | Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk’ün öldürülmesi talimatını vermişti! Şerafettin Dadaş yakalandı

Kocaeli'nin İzmit İlçesi Yeşilova Semti'nde trafik ışıklarında Kandıra F Tipi Cezaevi'nin Müdürü İsmet Aktürk'ün içinde bulunduğu otomobile, yanına yaklaşan başka bir otomobilden peş peşe ateş açıldı.

Cezaevi müdürünün öldürülmesi talimatı veren Firari Şerafettin Dadaş yakalandı | Video

Kurşunlardan 3'ü İsmet Aktürk'ün vücuduna isabet etti. Hastaneye kaldırılan Aktürk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Olayı Mehmet A. ve Şerafettin Dadaş tarafından planlandığı, Tuncer S. ve İdris D.'nin eylemi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.