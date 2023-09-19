SON DAKİKA | Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk’ün öldürülmesi talimatını vermişti! Şerafettin Dadaş yakalandı

Kocaeli'nin İzmit İlçesi Yeşilova Semti'nde trafik ışıklarında Kandıra F Tipi Cezaevi'nin Müdürü İsmet Aktürk'ün içinde bulunduğu otomobile, yanına yaklaşan başka bir otomobilden peş peşe ateş açıldı.
Cezaevi müdürünün öldürülmesi talimatı veren Firari Şerafettin Dadaş yakalandı | Video
Kurşunlardan 3'ü İsmet Aktürk'ün vücuduna isabet etti. Hastaneye kaldırılan Aktürk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Olayı Mehmet A. ve Şerafettin Dadaş tarafından planlandığı, Tuncer S. ve İdris D.'nin eylemi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
PUSUYU PLANYALAN ZANLI ANTALYA'DA YAKALANDI
Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ü İşyerine giderken, pusu kurularak öldürülmesi talimatını veren ve 8 yıldır aranması bulunan, "Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçundan firari Şerafettin Dadaş'ın Alanya'da yerini tespit etti.