Adalet çağrımız dünyada yankı buluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün BM Genel Kurulu kürsüsünden manifesto niteliğinde, tarihe geçen bir konuşma gerçekleştirdi. BM'nin 78. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap eden Erdoğan'ı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başkanlık divanına oturarak dinledi. Genel Kurul'un bu yılki temasının Türkiye'nin hedefleriyle bire bir örtüştüğünü görmekten memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında hayata geçirmeye başladığımız 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz, bu örtüşmenin en somut ifadesidir. Küresel adaletsizlikleri ortadan kaldıran, ekonomik eşitsizliklerin üzerine giden, barış, güvenlik, istikrar ve refah üreten, etkili, kapsayıcı ve insanlığı kucaklayıcı, velhasıl tüm insanlığın hayrına bir uluslararası sistemin tesisi çağrımız giderek daha çok yankı buluyor.Güvenlik Konseyi, artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, 5 ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline gelmiştir.Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde dünyanın güvenliğini, huzurunu, refahını sağlamakla görevli kurumları hızla yeniden yapılandırmalıyız. Coğrafyasıyla ve demografisiyle, dünyadaki tüm kökenleri, inançları, kültürleri temsil yeteneğine sahip bir küresel yönetim mimarisi inşa etmeliyiz. Netice olarak, tüm kalbimizle bir kez daha diyoruz ki; dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür.Daha yaşanabilir ve adil bir dünya vizyonuyla, eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde ülkemizde başlattığımız Sıfır Atık Hareketi'ni, Birleşmiş Milletler'de 105 ülkenin ortak sunuculuğunda kabul edilen kararla küresel boyuta taşıdık. Dün (önceki gün) Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladık. Buradan tüm ülkeleri, uluslararası kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını Sıfır Atık Hareketi'ne destek vermeye davet ediyorum.Maalesef son dönemde insanı insan yapan kadim değerler, çok ağır saldırı altındadır. Doğrudan insanı, insanın fıtratını, geleceğini ve sosyal bünyeyi tehdit eden bu saldırıların hedefinde öncelikle aile vardır. Bu bakımdan aileye ve aile müessesesine sahip çıkmak, insana ve tüm insanlığın istikbaline sahip çıkmak demektir. Giderek artan küresel dayatmalar karşısında tüm dostlarımızı aile müessesesinin korunmasında hassasiyet göstermeye çağırıyorum.Bölgesel ve küresel sınamaların giderek giriftleşen yapısı, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde ilerletilmesine, her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğuna işaret ediyor. AB'den beklentimiz, uzun süredir ihmal ettiği ülkemize yönelik yükümlülüklerini süratle yerine getirmeye başlamasıdır. Özellikle Türkiye'ye yönelik sergilenen ikircilikli tavırların artık bir son bulması gerekiyor.Ermenistan'ın başta Zengezur Koridoru'nun açılması olmak üzere verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Artık herkesin kabul ettiği gibi Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir. 'Tek millet, iki devlet' şiarıyla hareket ettiğimiz Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü koruma yönünde attığı adımları destekliyoruz.Kıbrıs'ta çözümün artık federasyon modeli temelinde gerçekleşemeyeceği, herkesin kabul ettiği bir gerçek. Uluslararası toplumu bunu kabullenerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımaya, bu ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz. Ada'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nden de sergilemekle mükellef olduğu tarafsızlığa titizlikle riayet etmesini bekliyoruz.Suriye ve Irak başta olmak üzere, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Sahel'de kendi siyasi ve ekonomik çıkarları için DEAŞ ve benzeri örgütleri paravan olarak kullananların riyakârlıklarından bıktık, usandık.Refahın bu kadar arttığı bir çağda, 735 milyon kişinin açlıkla boğuşmasının hiçbir izahı olamaz. Uzaya turistik yolculuk için yüz milyonlarca dolar harcanırken, Afrika'dan Asya'ya milyonlarca insan bir lokma yiyecek ekmek dahi bulamıyorsa, hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz.Başkan Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten Büyüktür' sözüyle ortaya attığı siyasi doktrin ve BM'de reform çağrısı, ABD Başkanı Joe Biden tarafından da teyit edildi. Biden, BM Genel Kurulu'na hitabında ülkesinin, BM Güvenlik Konseyi'nin reformu için ciddi istişareler yürüttüğünü ve reform için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti. Biden, Filistin'de 'iki halk için iki devlet' hedefiyle adil ve kalıcı barışı desteklemeye devam edeceğini de söyledi. ABD Başkanı'nın "Yapay zekânın gücü dizginlenmeli" sözü de dikkat çekti.BaşkanErdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İtalya Başbakanı Georgia Meloni, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüştü. Erdoğan, Stoltenberg'i kabulünün ardından yaptığı açıklamada, "Her zaman olduğu gibi NATO misyonlarına en aktif destek veren ülkelerden biri olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Cezayir, Polonya ve İtalya liderleriyle görüşmelerine dair de işbirliği ve dostluk vurgusu yaptı.