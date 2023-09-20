MİT tespit etti, SİHA vurdu

Milliİstihbarat Teşkilatı (MİT), YPG/YPJ'nin sözde Münbiç eyaleti genel sorumlusu Sara Şervin Derik kod adlı Uman Derviş'i Suriye Münbiç'te gerçekleştirdiği operasyonla korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirdi. PKK'nın Türkiye'de metropollerde eylemler gerçekleştirmek üzere kurduğu birimin sorumlularından olan Derviş, YPG/ PKK elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve yine örgütün elebaşlarından 2016'da öldürülen Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'e yakın bir isimdi.SABAH, operasyonun detaylarına da ulaştı. MİT, Uman Derviş'i uzun süredir takip ediyordu. Derviş'in son dönemde Türkiye'ye yönelik eylem yaptırmak için fırsat aradığı belirlendi. MİT, terörist Derviş'in etkisiz hale getirilmesi için saha ajanlarına talimat verdi. Yeri belirlenen Derviş, SİHA'lı operasyonla etkisiz hale getirildi. Derviş 1998'de örgütün kırsal kadrolarına katıldıktan sonra PKK/KCK içerisinde özel güç birimine seçilerek suikast, sabotaj, bomba yapımı gibi kapsamlı askeri eğitimler aldı. 1998-2014 yılları arasında Irak'ta farklı alanlarda sorumlu düzeyde görevler üstlenen terörist, PKK'nın şehir eylemlerini organize eden Şehit Salih Metropol Birimi'nde sorumlu düzeyde faaliyet yürütmeye başlamıştı. Şehirde gizlenme eğitimleri alan terörist Derviş, 2015'te Türkiye'ye gelerek İzmir'de örgütsel faaliyetler yürütüp tekrar Suriye'ye kaçmıştı. 2015-2016 yıllarında YPG adına Avrupa'ya giderek bazı ülkelerin yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştiren terörist, 2019-2021 yıllarında Irak'ta örgüt mensuplarının eğitimlerini organize etmişti.