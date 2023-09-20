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Giriş Tarihi: 20.9.2023 21:06 Son Güncelleme: 20.9.2023 21:25

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Aliyev'le kritik görüşme

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Aliyev'e Türkiye'nin Azerbaycan'a gönülden desteğini bir kez daha ifade etti.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Aliyev’le kritik görüşme

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başlattığı operasyondaki son duruma ilişkin mevkidaşı Aliyev'den bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'e Türkiye'nin Azerbaycan'a gönülden desteğini bir kez daha ifade etti. İki lider, görüşmede iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel konularla ilgili de görüş alışverişinde bulundu.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Aliyev'le kritik görüşme
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