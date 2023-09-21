Adana Şehir Hastanesi 6 yaşında

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kuruluşunun 6. yılı düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlikte hastanede kurulan Tüp Bebek Merkezi'nin açılışı da gerçekleştirildi. Başhekim Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput, hastanede bugüne kadar 500 bine yakın hastanın yatarak tedavi gördüğünü, 9.3 milyon hastanın da poliklinik hizmeti aldığını söyleyerek günlük poliklinik hasta sayısının da 10 binin üzerinde olduğunu belirtti. Harput, "Deprem faciasında Adana Şehir Hastanesi bir bölge hastanesine dönüştü. Organ kaybından kurtulan birçok hastamız var. Bundan ne kadar mutluluk duysak azdır" dedi.