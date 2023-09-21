Ankara Halk Ekmek’teki bakteri skandalına tepki çığ gibi: Vatandaşa zehir yediriyorlar!

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise, "Format atılması lazım. Yavaş yavaş ekmeğimize kadar girdi zehirler, bakteriler... Ankaralının hakkı bu değil. Sofralara konan ekmek olmalı, zehir değil." şeklinde paylaşımda bulundu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminde gelinen acı tablo. Hemşerilerimize reva görülen maalesef ekmek değil zehir" vurgusu yaptı.

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik de, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin halk sağlığını hiçe sayıp, halkımızı tehlikeye atarak, uygunsuz koşullarda Halk Ekmek Fabrikası'nda ürettikleri ekmeğin bakterili çıkması büyük bir skandaldır." diyerek tepki gösterdi.

Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, "AK Parti döneminde insanlar sağlıklı, ucuz ve kaliteli ekmek yerken CHP yönetiminde insanlara ekmek değil zehir yediriyorlar" dedi.

Malik Sarıyıldız isimli bir vatandaş ise, "Yazıklar olsun halkın sağlığını nasıl düşünmezler. Önce bakteri şimdi de cam. İnsanların ekmeği ile oynamayın." dedi.

Soner Cinkaya, "Ekmek değil zehir. Allah'ın nimetine zehir karıştırmak nasıl bir insanlıktır. Allah bunları ıslah etsin" diyerek tepki gösterdi." şeklinde paylaşım yaptı.

Murat Şen isimli bir başka vatandaş ise, "AK Partili belediye de bu rapor çıksaydı Moritanya da bile duyulmuştu. Akıllarla ziyan bir rezalet dahası cinayetten ne farkı var. Bu olay sıradan bir haber diye geçiştirilemez." dedi.

Musa Algan, "Halkın sağlığıyla oynamayın Sayın Mansur Yavaş. Ankara halkı sizi Ankaralı olmanız hasebiyle seçti Ankaralıları zehirlemeyin seçimlerde oy istemeyin." diyerek tepki gösterdi.

Fatih Çakır da, "Ben yıllardır alıyordum eski kalitesi kalmadığı için bırakmıştım böylece tescillenmiş oldu." dedi.

Ankara Halk Ekmek’te skandal üstüne skandal! Bakteriden sonra şimdi de cam çıktı!

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