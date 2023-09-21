Barajlar alarm veriyor, Şebeke suyu boşuna akıyor

İstanbul'da barajlardaki su seviyesi yüzde 30'un altına düşmüşken, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri arıza nedeniyle boşa akan suları engelleyemiyor.

EKİPLER MÜDAHALEDE GEÇ KALDI

Türkiye'nin metropol kenti İstanbul, büyük bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Barajlardaki su doluluk oranlarının her geçen gün azaldığı İstanbul'da, boşa akan sular da, tehlikenin boyutunu artırıyor. Vatandaşlar tarafından haber merkezimize gelen bir ihbar, şebeke suyunun nasıl boşa aktığını gözler önüne serdi. Beşiktaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan Sinanpaşa Mahallesi, Akmazçeşme sokakta bulunan bir binanın şebeke suyu boru hattı patladı. Sabaha karşı 04:00 sularında patlayan boru hattana İSKİ ekiplerinin müdahalesi oldukça geç yapıldı. Sokakta boşa akan sular, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

BARAJLAR ALARM VERİYOR

İstanbul baraj doluluk oranları kritik seviyelere indi. İstanbul'un barajlarından 4'ünde doluluk oranı yüzde 10'un altına indi. Adeta kuruma noktasına gelen Papuçdere barajında doluluk oranı 2.81, Kazandere barajında yüzde 4.8, Büyükçekmece barajında yüzde 4.83, Sazlıdere barajında ise 9.88 ölçüldü. İstanbul'un en dolu barajı ise yüzde 54.68 ile Ömerli barajı.

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