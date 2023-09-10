İSKİ’nin Beykoz’daki alt yapı çalışması işkenceye dönüştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye başlı İSKİ tarafından Beykoz Mithat Efendi Caddesi ile Fevzi Paşa Caddesi'nde alt yapı çalışması başlattı. 1.5 ay önce başlatılan çalışma şimdiye kadar tamamlanamadı. Aradan geçen süre zarfında cadde kazılırken caddenin bazı bölümleri araç geçişine kapatıldı. Uzun süren çalışmaların ardından kazılan yerler toprakla kapatılarak cadde araç trafiğine açıldı. Ancak bu defa da toprak sebebiyle oluşan tozlar cadde üzerinde iş yeri bulunan esnafı mağdur etti.
ELEKTRİK VE İNTERNET KABLOLARI KOPTU
Çalışmalar sırasında elektrik, internet kabloları kopartılan suları kesilen esnaf, bu defa da tozdan dolayı sıkıntı yaşamaya başladı.
"BEYKOZ HALKINA REVA GÖRÜLEN BU MUDUR"
Çalışmalar sebebiyle büyük sıkıntı yaşayan elektrik ve internet kabloları kopan suyu kesilen esnaf Uğur Bayraktar, "1.5 önce bu çalışmalar başladı. İSKİ'nin kanal borularını değiştiriyorlar. 1.5 aydır bu rezilliği yaşıyoruz. Daha önceden halka ve esnafa bir haber verilseydi bizler de kendimize göre tedbir alırdık. Her taraf toz içinde. Kanalizasyon çalışması yapıyorlar bizim elektrik hattımızı koparttılar. Bilgisayarlarımız yandı. Bütün içindeki programlar ve yazılımlar gitti. İnternet kablosunu koparttılar. Sularımız kesildi, 3 gün su gelmedi. Esnaf olarak o kadar büyük mağduriyetin içindeyiz ki bizi pandemiden beter duruma soktular. Ne zaman bitecek bilmiyoruz. Kimse cevap vermiyor. Geçen bir işçi para geldikçe yaptıklarını söyledi. Beykoz halkına reva görülen bu mudur? Bu rezilliğin de ne zaman biteceği muamma. Elektrikler kesilince günlük ürünlerimiz çöp oldu. Şuan internetim de yok" dedi.