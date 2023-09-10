İSKİ’nin Beykoz’daki alt yapı çalışması işkenceye dönüştü

"BEYKOZ HALKINA REVA GÖRÜLEN BU MUDUR"

Çalışmalar sebebiyle büyük sıkıntı yaşayan elektrik ve internet kabloları kopan suyu kesilen esnaf Uğur Bayraktar, "1.5 önce bu çalışmalar başladı. İSKİ'nin kanal borularını değiştiriyorlar. 1.5 aydır bu rezilliği yaşıyoruz. Daha önceden halka ve esnafa bir haber verilseydi bizler de kendimize göre tedbir alırdık. Her taraf toz içinde. Kanalizasyon çalışması yapıyorlar bizim elektrik hattımızı koparttılar. Bilgisayarlarımız yandı. Bütün içindeki programlar ve yazılımlar gitti. İnternet kablosunu koparttılar. Sularımız kesildi, 3 gün su gelmedi. Esnaf olarak o kadar büyük mağduriyetin içindeyiz ki bizi pandemiden beter duruma soktular. Ne zaman bitecek bilmiyoruz. Kimse cevap vermiyor. Geçen bir işçi para geldikçe yaptıklarını söyledi. Beykoz halkına reva görülen bu mudur? Bu rezilliğin de ne zaman biteceği muamma. Elektrikler kesilince günlük ürünlerimiz çöp oldu. Şuan internetim de yok" dedi.