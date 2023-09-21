BM kürsüsünden liderlik dersi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 78'inci oturumunda yaptığı konuşma bir kez daha dünya basınında geniş yer buldu. Batı medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de reform, İslamofobi, KKTC, Rusya-Ukrayna Savaşı, tahıl koridoru, Karabağ'da Azerbaycan'a destek, Filistin sorunu, ikim kriziyle mücadele gibi konu başlıklarında verdiği net mesajlardaki kararlılığa vurgu yaptı.Erdoğan, Batılı ülkelerin İslamofobi de dahil olmak üzere bir ırkçılık salgınıyla karşı karşıya olduğunu net sözlerle ifade etti.Erdoğan, BM kürsüsünden İslamofobinin kabul edilemez olduğunu vurguladı: Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'nin eksikliklerine gönderme yaparak 'Dünya beşten büyüktür' sloganını tekrarladı. ABD ve Almanya liderleri de bu reformun gerekliliğini teyit etti.Erdoğan, Azerbaycan'ın egemen topraklarını koruma hakkını vurguladı.Erdoğan uluslararası topluma Kıbrıs Türk varlığını tanıma çağrısında bulundu.Erdoğan, Ankara'nın F-16 satışı dolayısıyla ABD'nin herhangi bir baskısına boyun eğmeyeceğini açıkça belirtti.Türkiye, Filistin konusunda net. Türk-İsrail ilişkilerinde normalleşme çabalarına olumlu bakıyor.Erdoğan barış, refah, güvenlik ve kalıcı istikrara vurgu yaptı.Başkan Erdoğan, New York'ta İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya geldi.Erdoğan'ın Miçotakis'i Türkevi'ndeki kabulünde, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılığı teyid edildi. İki lider ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Liderler Dışişleri Bakanlarının 5 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirdiği toplantıda mutabık kalınan yol haritasını da teyid etti. Buna göre 7 Aralık'ta Selanik'te düzenlenecek Türkiye -Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısı da hayata geçirilecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda devlet başkanlarına ve liderlere, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Aynı Coğrafyada Barış İçinde Farklı İnanış Ortak Anlayış" ile "BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım" kitaplarını takdim etti.KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda yaptığı "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın" çağrısının Kıbrıs Türk halkını mutlu ettiğini bildirdi. Ertuğruloğlu, "Erdoğan, geçen yıl yaptığı çağrıyı bu yıl da yineledi. Kıbrıs konusunda iki egemen eşit devlet esasına dayanan yeni vizyonun kararlılıkla ilerlediğini uluslararası toplum önünde bir kez daha vurguladı. Konuşmasında uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya ve Ada'daki BM Barış Gücü'nü de artık tarafsız davranmaya davet etmesi Kıbrıs Türk halkını fazlasıyla mutlu etmiştir. KKTC'nin tanınma hedefinin, Türkiye Yüzyılı yolunda ilerleyeceğine inancım tamdır. Güçlü Türkiye Cumhuriyeti, güçlü KKTC vizyonu ve misyonumuz geleceği doğru ve sağlıklı şekillendirecektir" dedi.