Hasta değil zehir taşıdı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine yönelik başarlı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye hasta nakil aracıyla uyuşturucu sokmak isteyen Bulgaristan uyruklu 2 zehir tacirini yakaladı. 84 kilogram skunk ve 32 kilogram kokain ele geçirildi. Eyüpsultan'daki operasyonda ise; Bosna Hersek uyruklu 4 zehir taciri yakalandı, 44.5 kilogram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik ederken "Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Nerede olurlarsa olsunlar onlara hayatı dar etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.