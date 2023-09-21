Zehir tacirlerine büyük darbe! Soğan çuvallarından içinden 177 kilo skunk yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine büyük bir darbe daha vurdu. Ekipler, Doğu illerinden Batı illerine uyuşturucu sevkiyatının önlenmesi amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında, kent girişinde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

SOĞANLARIN ALTINDAN 177 KİLO SKUNK ÇIKTI

Soğan yüklü kamyonda hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada, soğan çuvallarının arasına gizlenmiş vaziyette 323 parça halinde 177 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan kamyon şoförü 'Uyuşturucu madde ticareti /nakletmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.