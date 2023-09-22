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Giriş Tarihi: 22.9.2023 10:50

6'lı masanın protokol ihanetleri

Seçim yenilgisiyle dağılan 6'lı masada protokol ihanetleri bir bir deşifre oluyor. Seçimlerin ikinci turu öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ittifak ortaklarından habersiz Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ protokol imzalaması, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a, 'bakanlık teklif etmesi' ve yine Özel'in, "Doğu ve Güneydoğu illerindeki seçmenlerde de imzalanmış bir gizli protokol var" itirafı, ittifak üyelerinin ihanet sarmalını ortaya koydu. Öte yandan Özel'in, "Doğu ve güneydoğudaki vatandaşlarla protokol yapıldı" diyerek bölgedeki tüm vatandaşları HDP ile özdeşleştirmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
6’lı masanın protokol ihanetleri

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna giderken söylem değiştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a desteği karşılığında 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiği seçimlerin ardından bizzat Özdağ tarafından itiraf edildi. Söz konusu gizli protokolün, 'Ülkeyi ortak yöneteceğiz' diyerek yola çıkan 5 ittifak üyesinden de gizli imzalandığı ortaya çıktı.

İKİNCİ İTİRAF GELECEK PARTİSİ'NDEN GELDİ

İkinci protokol itirafı CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e ilişkindi. Partideki değişim tartışmalarını fırsat bilerek Genel Başkanlığa adaylığını açıklayan çıkan Özel'in, 39 vekil konusunda Kılıçdaroğlu'nu eleştirisine Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, taş koydu. Özdağ, Özel'in kendisine; "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dâhilinde, Ticaret, Esnaf ve Kefalet Bakanlığı kuruyoruz. Bu bakanlığı ikiye bölelim ve burada siz bakan olun." dediğini söyledi.

BİR İTİRAF DA ÖZEL'DEN GELDİ

Son itiraf ise Özel'in kendisinden geldi. Özel, HDP ile yapılan gizli ittifakı gizlemek adına, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan tüm insanlarımız HDP ile özdeşleştirerek büyük bir çarpıtmaya imza attı. Özel, "Resmen ittifak olmadığımız ama oy aldığımız seçmenlerde örneğin Doğu ve Güneydoğu illerindeki seçmenlerde de imzalanmış bir gizli protokol ve o protokoldeki vaatler üzerinde gönül kırıklıkları var." sözleriyle protokolü itiraf etti.

HANGİ SÖZLER VERİLDİ?

Hatırlanacağı üzere HDP seçim bildirgesinde, 'kayyum uygulamasına son verileceğini', 'terör operasyonlarının duracağını', 'Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinden çekileceğini', 'din dersinin kaldırılacağını', 'Diyanet İşleri Başkanlığının yerine inanç işleri başkanlığı kuracaklarını', siyasi hükümlülerin 'koşullu salıverilmesi' önündeki tüm engelleri kaldıracaklarını, KHK'ları ve OHAL Komisyonunun kararlarını iptal edeceklerini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu da HDP Eş Genel Başkanları ile yaptığı görüşme sonrası, "Kayyum uygulamasına son vereceğiz" diyerek HDP'nin yerel yönetimler vaadine onay vermişti.

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6'lı masanın protokol ihanetleri
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