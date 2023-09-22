6’lı masanın protokol ihanetleri

BİR İTİRAF DA ÖZEL'DEN GELDİ

Son itiraf ise Özel'in kendisinden geldi. Özel, HDP ile yapılan gizli ittifakı gizlemek adına, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan tüm insanlarımız HDP ile özdeşleştirerek büyük bir çarpıtmaya imza attı. Özel, "Resmen ittifak olmadığımız ama oy aldığımız seçmenlerde örneğin Doğu ve Güneydoğu illerindeki seçmenlerde de imzalanmış bir gizli protokol ve o protokoldeki vaatler üzerinde gönül kırıklıkları var." sözleriyle protokolü itiraf etti.