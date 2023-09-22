’Ayasofya’ hazımsızlığını gözler önüne serdi: HDP’li Nesimi Aday’dan hadsiz çıkış!

Danıştay 10. Dairesi Ayasofya'nın müzeden tekrardan camiye döndürülmesi kararının hukuka uyun olduğunu belirttikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın cami olarak ibadethaneye açıldığına dair kararnameyi 10 Temmuz 2020 tarihinde imzaladı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 24 Temmuz 2020 tarihinde ilk Cuma namazıyla birlikte ibadete 86 yıl aradan sonra açıldı, yeniden camiye çevrildiği için ise Türkiye'nin dört bir yanında şükür namazları kılındı. Bu süreçte Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ise tepki gösterenler oldu.