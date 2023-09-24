Haberler Gündem Haberleri CHP milletvekili Tanrıkulu'ndan ezan gafı: Eğer beklemezsem haber olacağım
Giriş Tarihi: 24.9.2023 11:20 Son Güncelleme: 24.9.2023 11:54

CHP milletvekili Tanrıkulu'ndan ezan gafı: Eğer beklemezsem haber olacağım

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı iftirasını atan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nin 37. “Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri” yarışmasının ödül töreninde konuşmasına başlamadan önce ezan okunmamasına rağmen, “Ezan okunuyor değerli dostlarım. O yüzden konuşmam için ezanın bitmesini bekleyeceğim. Eğer beklemesem haber konusu olacağım” diyerek gaf yaptı.

CHP milletvekili Tanrıkulu’ndan ezan gafı: Eğer beklemezsem haber olacağım

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin 37.'sini düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" yarışmasının ödül töreni dün akşam coşkuyla gerçekleşti. Birçok yayın kuruluş temsilcisinin katıldığı törende ödüller sahiplerini buldu.

Ödüller sahiplerine teslim edilmeden önce konuşmacılar sırayla sahneye çıkıp konuşmalarını gerçekleştirdi. Sahnedeyken yakındaki bir düğün salonundan gelen müzik sesini ezan sesi ile karıştıran CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Ezan okunuyor değerli dostlarım. O yüzden konuşmam için ezanın bitmesini bekleyeceğim.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu müzik ile ezanı karıştırdı | Video

Eğer beklemesem haber konusu olacağım. Bu konuşmayla savcılara yeni bir malzeme vermeyeceğim. Onu da söyleyeyim" dedi. Aradan biraz zaman geçtikten sonra ezanın okunmasıyla Tanrıkulu, yanlış ifadede bulunduğunu anladı.

CANLI YAYINDA TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NE İFTİRA ATMIŞTI

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı iftirasını atmıştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorgulayacaklarını dile getiren Tanrıkulu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız." dedi.

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CHP milletvekili Tanrıkulu'ndan ezan gafı: Eğer beklemezsem haber olacağım
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