CHP milletvekili Tanrıkulu’ndan ezan gafı: Eğer beklemezsem haber olacağım

CANLI YAYINDA TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NE İFTİRA ATMIŞTI

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı iftirasını atmıştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorgulayacaklarını dile getiren Tanrıkulu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız." dedi.

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