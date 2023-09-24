CHP milletvekili Tanrıkulu’ndan ezan gafı: Eğer beklemezsem haber olacağım

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin 37.'sini düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" yarışmasının ödül töreni dün akşam coşkuyla gerçekleşti. Birçok yayın kuruluş temsilcisinin katıldığı törende ödüller sahiplerini buldu.
Ödüller sahiplerine teslim edilmeden önce konuşmacılar sırayla sahneye çıkıp konuşmalarını gerçekleştirdi. Sahnedeyken yakındaki bir düğün salonundan gelen müzik sesini ezan sesi ile karıştıran CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Ezan okunuyor değerli dostlarım. O yüzden konuşmam için ezanın bitmesini bekleyeceğim.
CHP'li Sezgin Tanrıkulu müzik ile ezanı karıştırdı | Video
CANLI YAYINDA TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NE İFTİRA ATMIŞTI
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı iftirasını atmıştı
Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorgulayacaklarını dile getiren Tanrıkulu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız." dedi.
CHP'li 'Siha Sezgin'den TSK'ya skandal iftira: FETÖ ve PKK ağzını kullandı! Kahraman ordumuza dil uzattı | Video