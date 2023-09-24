İBB kayıtlarında yeşil alan!

Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün kaçak inşaata göz yumduğu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kolladığı Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu, Sarıyer Kireçburnu İsak Sokak üzerindeki villasında kaçak inşaatına hız kesmeden devam ediyor. Boğaziçi Kanunu ile İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki ve sorumluluğu alanında olan Boğaziçi öngörünümüne sahip bölgede, kaçak villa bitmek üzere ama Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB yönetimi herhangi bir denetim yapmamakta ısrar ediyor.SABAH'ın duyurduğu skandalla ilgili ise her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Halk TV patronu Mahiroğlu'nun villasının olduğu ve 300 metrekare olarak aldığı villaya 600 metrekare daha eklenti yaptığı 495 ada, 1 parselin imarının olmadığı, İBB kayıtlarında ise tamamen yeşil alan olduğu ortaya çıktı. Yoğun şikâyetlere rağmen İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi Başkanlığı dönemindeki ekibinde yer alan Elçin Karaoğlu'nun müdürlüğünü yaptığı İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü, villaya müdahale etmedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, yerinde yaptığı denetimde kaçak inşaat faaliyetlerini durdurarak inşaatı mühürledi. İBB yönetimine de resmi yazıyla İBB'nin Boğaziçi Kanunu'yla sorumluluk alanı olan 495 ada, 1 parsel sayılı parselde kaçak inşaat faaliyetleri yürütüldüğünü ve gereğinin yapılmasını talep etti.Yoğun kamuoyu baskısı sonrası, Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri de bölgeye giderek Mahiroğlu'nun villasındaki kaçak yapıyı mühürledi. Ve kaçak bölümler yıkıldı. Ancak Mahiroğlu, yasa dışı olarak çifte mührü sökerek yıkık villada bu kez inşaatın tamamını kapsayacak şekilde kaçak yapılaşmaya başladı. Boğaziçi Kanunu'nun 2960 No'lu kanuna göre bu villanın İmamoğlu ve Karaoğlu'nun talimat vererek İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından yıkılarak yeşil alana alınması ve mülk sahibiyle birlikte fenni müdürlere ağır cezaların uygulanması gerekiyor. Kanunun 13'üncü maddesine göre yapı yıktırılmakla beraber "Yapı sahipleri, fenni mesulleri ve müteahhitleri bir aydan altı aya kadar hapis ve 200 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar ağır para cezası ile cezalandırılır" deniliyor.