İETT otobüsü tramvaya çarptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin iş bilmezliği yüzünden megakentte toplu ulaşım sistemi alarm vermeye devam ediyor.Bakımları yapılmadığı için arızlanan, yanan, metrobüs ve İETT otobüsleri ile metrolarda devre dışı bırakılan asansör ve yürüyen merdivenler nedeniyle çile çeken İstanbulluların can ve mal güvenliği de her gün tehlikeye atılıyor.Önceki gün Başakşehir'de rampayı çıkamayan otobüsün devrilmesiyle biri çocuk 7 vatandaşın yaralanmasının ardından dün de seyir halindeki İETT otobüsü Beyoğlu'nda kaza yaptı. Fatih Sultan Mehmet- Kabataş seferini yapan İETT otobüsü saat 16.15 sıralarında yolcularını boşalttıktan sonra Fındıklı Durağına dönerken Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvaya çarptı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada şans eseri herhangi bir yaralanma olmazken otobüsün ön camı ve aynası kırıldı. Trafikte ise çift yönlü olarak yoğunluk yaşandı. Kaza yapan otobüs durağa çekilirken, tramvay seferine devam etti.