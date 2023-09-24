Su seferberliği geleceği kurtaracak

Her geçen gün değişen iklim koşulları, kontrolsüz su tüketimi ve insanlığın doğaya hoyratça davranması yaşam döngüsünü tehdit ediyor. Canlı rotasyonun vazgeçilmez unsuru olan su kaynakları, tüm dünyada ya azalıyor ya da kirleniyor. 700 milyon insanın su kıtlığı çektiği, 2.8 milyar insanın ise kirli su tükettiği dünya ülkeleri, yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarına göre sınıflandırılıyor.1.000 m3'ten az olması su kıtlığı, 1.000- 1.700 m3 arasında olması su stresi, 1.700 m3'ten fazla olması ise su zenginliği olarak değerlendiriliyor. Türkiye'de ise 2000'de 1.652 m3 olan kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı, 2009'da 1.544 m3'e, 2020'de ise 1.346 m3'e düştü. Avrupa'da da durum farklı değil. Nüfus artışı, kirlilik ve iklim değişikliği Avrupa'nın su kaynakları üzerinden çok büyük baskı oluşturuyor. İnsanlığı tehdit eden su stresinden etkilenen 100 milyondan fazla kişi ise Avrupa'da yaşıyor.Endişe verici durum üzerine harekete geçen Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 31 Ocak 2023'te ulusal ölçekli 'Su Verimliliği Seferberliği başlattı. Çeşitli uygulamaların hayata geçirileceği seferberlikle, önümüzdeki 10 yıl için, kentsel su verimliliğinde 39 eylem, tarımsal su kullanımında 26 eylem, endüstriyel su kullanımında 12 eylem ve bütün sektörleri etkileyen su verimliliğinde 37 eylem olmak üzere toplam 114 eylem belirlendi.Çalışmalarla, suyun verimli kullanılmasını sağlayan teknoloji ve uygulamaların yaygınlaştırılması, bireysel ve kurumsal farkındalığın artırılması, su ayak izinin azaltılması, yağmur suyu, gri sular, kullanılmış sular gibi alternatif su kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması amaçlanıyor. Böylece, yüzde 33.54 olan su kayıp oranı 15 seviyesine düşürülecek, 146 litre olan kişi başı günlük ortalama su tüketim miktarı ise 20 yıl içerisinde kademeli şekilde 100 litreye indirilecek.