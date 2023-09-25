Azerbaycan’dan kritik atılım: Başkan Erdoğan ile Aliyev kurdeleyi birlikte kesti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, "Bugün Nahçıvan'da, modernizasyonunu gerçekleştirdiğimiz askerî bakım ve onarım fabrikasının açılışını aziz kardeşim İlham Aliyev ile birlikte gerçekleştirdik. İnşallah bu proje, savunma sanayi iş birliğimize ciddi katkılar sağlayacaktır." dedi.

Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gelen Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde baş başa görüşme gerçekleştirdi.

İki lider, görüşmenin ardından buradan, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temel atma noktasına görüntülü bağlandı.

Boru hattının temelinin atılması ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda gerçekleşen anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenleyen liderler, Nahçıvan Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Törenine geçti.

Kurdele keserek açılışı gerçekleştiren liderler, daha sonra askeri kompleksi gezdi.