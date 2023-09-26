Günlük 1.5 milyon metreküp doğalgaz ticareti yapılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temel atma törenine katıldığı Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattında günlük 1.5 milyon, yıllık ise 0.5 milyar metreküp doğalgaz ticareti yapılması planlanıyor. Nahçıvan ekonomisinin ateşini yakacak proje sayesinde bölgede birçok girişim ve yatırımın da önü açılacak.Kafkasya ile Türkiye arasında kritik ve en önemli geçiş noktasında bulunan, 500 bine yakın nüfusa sahip stratejik konumdaki Nahçıvan'da yıllık yaklaşık 500 milyon metreküp doğalgaz tüketiliyor. Türkiye-Azerbaycan Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin hayata geçmesi ile birlikte Nahçıvan'ın gereksinimi olan gazın tamamı karşılanmış olacak. Hatta günlük 1.5 milyon, yıllık ise 0.5 milyar metreküp doğalgaz ticareti planlanıyor. Ancak hattın teknik kapasitesi 3 milyar metreküpe çıkabilecek.Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı, Iğdır Doğalgaz Boru Hattı'nın son noktası olan mevcut Iğdır Pig İstasyonu sahası içerisinde gerçekleştirilecek. Boru hattı, belli bir amaç doğrultusunda özel makineler kullanılarak güvenli bir şekilde delinmesi işlemi anlamına gelen "hot-tap işlemi" ile başlayacak ve Dilucu Pig ve Ölçüm İstasyonu sonrasında sona erecek. Proje, Iğdır Pig ve Dilucu Pig olmak üzere 2 pig istasyonu, Taşburun ve Aralık Hat Vanası İstasyonu olmak üzere 2 hat vanası istasyonu ve bir ölçüm istasyonuyla birlikte yaklaşık 80 bin 150 metre uzunluğunda olacak.