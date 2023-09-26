Valilik evsizleri korumaya aldı

İstanbul Valiliği, kış gelmeden sokakta yaşayan evsizleri korumaya aldı ve kalıcı olarak kamu misafirhanelerine yerleştirmeye başladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi: "İstanbul'da hiç kimse sokakta yaşamayacak. İlk uygulama 23 Eylül Cumartesi günü yapıldı. Uygulama kapsamında, sokakta yaşayan 69 evsiz vatandaşımız kamu kurum ve kuruluşlarının evsizler için oluşturduğu merkezlere yerleştirildi. Evsizlerin kullandığı baraka ve kulübe gibi yerler de ekipler tarafından toplandı. Evsiz vatandaşlarımızın sağlık sorunları bulunuyorsa tedavi ve rehabilitasyon süreçleri takip edilecek. Talep eden evsizler, meslek edindirme kurslarına alınarak meslek edinmeleri sağlanacak. İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar Emniyet, Jandarma, Zabıta ve Sosyal Hizmet ekipler tarafından gerçekleştirilecek. Çalışmayla, İstanbul'daki 'evsiz' sorununun kalıcı olarak çözülmesi hedeflenmektedir. Bütün İstanbullulardan evsiz vatandaşlarımızın sıcak bir ortamda hayat sürebilmeleri için çevrelerindeki evsizler hakkında 112 Acil hattına bilgi vermelerini bekliyoruz."