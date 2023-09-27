AİHM yetkisini aştı, karar kabul edilemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), yargılama sonucu FETÖ üyesi olduğu tespit edilen bir kişinin başvurusunda Türkiye aleyhine verdiği ihlal kararına sert tepki gösterdi. Kararın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Tunç, AİHM'nin bir temyiz mahkemesi olmadığına dikkati çekti. AİHM'nin daha önceki kararlarını hatırlatan Tunç, şunları kaydetti: "AİHM, kararında yerleşik içtihadından ayrılmıştır. Açıkça delil değerlendirmesi yapmak suretiyle yetkisini aşmış, ulusal mahkemelerin hukuk kurallarının uygulanması ve delil değerlendirme yetkisini inceleme konusu yapmıştır. Kendi içtihatlarında defalarca delilleri değerlendirme yetkisi olmadığını belirttiği halde, konu FETÖ yargılamaları olunca delil değerlendirme yoluna gitmiştir. Türk yargısınca FETÖ üyeliği suçlamasından iki ayrı yakalama kararı bulunan bir kişiyi de Büyük Daire duruşmasında başvuranın temsilcisi olarak kabul eden AİHM, tarafsız yargılama yapmayacağını belli ederek hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı karar vermiştir."