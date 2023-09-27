Camiye ayakkabıyla girip imamla tartıştı: Isparta’da tepki çeken görüntü ile ilgili flaş gelişme

HERKES TANIYOR

Cami imamı Şükrü Önder müftülük yetkililerine kendisine müdahale eden kişinin Isparta'da herkes tarafından bilinen akli dengesi yerinde olmayan bir çocuk olduğunu söyledi. Cemaat tarafından da bu kişinin çok iyi bilindiği belirten Önder, akli dengesi yerinde olmayan çocuğun tedavi gördüğünü de kaydetti.