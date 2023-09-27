İzmir’de TEKNOFEST coşkusu başlıyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in bu yılki üçüncü ve son etabı bugün İzmir'de başlıyor. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'de kapılarını teknoloji meraklılarına açıyor. İzmir Çiğli Havalimanı'nda hazırlanan 205 bin metrekarelik alanda yapılacak olan festival 1 Ekim'e kadar sürecek. Etkinliğe 1 milyon civarında katılımın olması bekleniyor.Festival, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, söyleşiler ve bilim şovları başta olmak üzere çok sayıda bilim ve kültür-sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak. Teknoloji ve girişim yarışmaları da düzenlenecek. Teknoloji ve girişim yarışmaları, fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağı'nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, Hava ve Kara Araçları Sergisi, Planetaryum, Dikey Rüzgâr Tüneli, İklim Tüneli, Sanal Gerçeklik Tüneli, Güneş Gözlem Etkinliği, Uzay Temalı Şişme Oyun Parkı, Simülasyon Deneyim Alanları, Öğrencilerle İlk Uçuş Etkinliği, Pedallı Uçuş Etkinliği, Refik Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" Sergisi, Sahne Senin Etkinliği, ana sahne gösterileri, bu sene ilk defa düzenlenen TEKNOFEST Keşif Oyunu ve daha birçok aktivite ile dolu dolu bir festival ziyaretçilerini ağırlayacak. Etkinlik süresince her gün öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki kez gerçekleştirilecek "Sahne Senin" etkinliği ile müzikseverler, sahne deneyimi yaşayabilecek.Festival heyecanına ortak olmak isteyen ziyaretçiler, kayıtlarını TEKNOFEST internet sitesi ile mobil uygulama üzerinden yapabiliyor. Festival nedeniyle kentteki otellerde de yoğunluk yaşanıyor. Otellerde yoğunluk festivalin düzenleneceği Çiğli başta olmak Konak ve Karşıyaka bölgesinde artarken, tesisler son günlere kalan rezervasyon taleplerini Çeşme, Seferihisar gibi çevre ilçelerdeki konaklama tesislerine yönlendiriyor. TEKNOFEST kapsamında bu yıl ilk defa TEKNOFEST Girişim Yarışması düzenleniyor. TEKNOFEST Girişim Yarışması kapsamında toplam 7 milyon liradan fazla ödül imkânı sunuluyor. Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerine özel olarak ilk kez TEKNOFEST İzmir'de Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon Yarışması düzenleniyor.Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi, milli gururumuz Türk Yıldızları ve Solo Türk festival boyunca İzmir semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Yine TEKNOFEST klasiği olan hava gösterileriyle İzmir'de de herkesin gözü gökyüzünde olacak. Yerli ve milli üretim hava araçlarından Akıncı, Aksungur, Anka, Bayraktar TB2, Hürkuş, Jandarma Çelik Kanatlar, Paramotor, Gyrocopter ve Atak Helikopteri uçuş gösterisi yapacak.Cumhurıyet'ın 100'üncü yılında üç büyük şehirde düzenlenmesi kararı alınan festivalin İstanbul etabı 27 Nisan- 1 Mayıs'ta, Ankara etabı 30 Ağustos-3 Eylül'de yapılmıştı. İstanbul'daki festival, 2.5 milyonu aşan ziyaretçisiyle "dünyanın en büyük organizasyonu" olarak tarihe geçmişti. Ankara Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenen festivali ise 943 bin kişinin ziyaret ettiği bildirilmişti. TEKNOFEST'in İzmir etabına da 1 milyon civarında ziyaretçinin katılması bekleniyor.Selçuk Bayraktar, Ege Üniversitesi'nde düzenlenen "Milli Teknoloji Hamlesi" başlıklı söyleşiye katıldı. Burada yaptığı konuşmada TEKNOFEST ile gençlere yol gösterdiklerini dile getiren Bayraktar'a Rektör Prof. Dr. Necdet Budak fahri doktora unvanı verdi ve cübbe giydirdi.