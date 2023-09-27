Son dakika: MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon

MİT, Avrupa'dan Örgüte Katılan PKK/KCK Mensubunu Etkisiz Hale Getirdi



Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla yürütülen operasyonlar dolayısıyla PKK/KCK'nın yeni kadrolar kazanmak amacıyla alternatif arayışlara girdiği öğrenildi.Bu kapsamda MİT mensuplarınca sahadaki ajan ağı vasıtasıyla sürdürülen hassas çalışmalarda, örgütün, terörist aktarımını ilk etapta Avrupa Alanı'na yaptığı, sonrasında Irak ve Suriye'ye kaydırdığı tespit edildi.

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