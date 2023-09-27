Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon
Giriş Tarihi: 27.9.2023 09:33 Son Güncelleme: 27.9.2023 09:39

Son dakika: MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon

MİT, Türkiye'de sansasyonel eylem yapmak üzere eğitildiği belirlenen PKK/KCK'lı terörist Mazlum Öztürk'ü, Irak'ın Süleymaniye kırsalında operasyonla etkisiz hale getirdi.

Halit TURAN Halit TURAN
Son dakika: MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon

MİT, Avrupa'dan Örgüte Katılan PKK/KCK Mensubunu Etkisiz Hale Getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla yürütülen operasyonlar dolayısıyla PKK/KCK'nın yeni kadrolar kazanmak amacıyla alternatif arayışlara girdiği öğrenildi.Bu kapsamda MİT mensuplarınca sahadaki ajan ağı vasıtasıyla sürdürülen hassas çalışmalarda, örgütün, terörist aktarımını ilk etapta Avrupa Alanı'na yaptığı, sonrasında Irak ve Suriye'ye kaydırdığı tespit edildi.

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Son dakika: MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon
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