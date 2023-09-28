Kemal Kılıçdaroğlu yine bildiğiniz gibi! Gezi Kalkışması’nı övdü: Yargıya parmak salladı!

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 sanıklı Gezi Parkı davasında, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18'er yıl hapis cezalarını onadı.
Daire, Türk Ceza Kanunu'nun 312/1 maddesi gereğince, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Kavala hakkındaki mahkumiyet hükmünü onadı.
Daire, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezası verilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku hakkındaki mahkumiyet hükümlerinin de onanmasını kararlaştırdı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN GEZİ KALKIŞMASINA ÖVGÜ
Kemal Kılıçdaroğlu 14-28 Mayıs seçimleri süresince her fırsatta 'Özgürlük' naraları attığı Gezi'nin başaktörlerine bir kez daha sahip çıktı.
Kılıçdaroğlu, Gezi ihanetini, "Demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin gür sesi" olarak nitelendirirken, Yargıtay'ın onama kararına da atıf yaparak, "Bu sesi hiçbir güç kısamaz! Bu karar büyük bir utançtır!" dedi.