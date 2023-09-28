Kemal Kılıçdaroğlu yine bildiğiniz gibi! Gezi Kalkışması’nı övdü: Yargıya parmak salladı!

KILIÇDAROĞLU'NDAN GEZİ KALKIŞMASINA ÖVGÜ

Kemal Kılıçdaroğlu 14-28 Mayıs seçimleri süresince her fırsatta 'Özgürlük' naraları attığı Gezi'nin başaktörlerine bir kez daha sahip çıktı.

Kılıçdaroğlu, Gezi ihanetini, "Demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin gür sesi" olarak nitelendirirken, Yargıtay'ın onama kararına da atıf yaparak, "Bu sesi hiçbir güç kısamaz! Bu karar büyük bir utançtır!" dedi.