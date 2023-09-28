Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye ile beraber olanlar kazanacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadele ve gündemdeki konularla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

"BÖLGE HALKI MUTLU"

Bakan Güler şunları söyledi: Yıllarca terörle anılan Hakkâri ve Şırnak gibi güzide illerimizin bende özel bir yeri var. 1992-1994 yılları arasında Tabur Komutanı olarak Şırnak'ta görev yapmış biri olarak bölge halkı ile aramda özel bir bağ oluştu. Bölge halkı tüm sorunlarına rağmen terör belasından kurtulmaktan ve bölgenin geleceğinde terör olmayacağına olan inançlarının artmasından dolayı mutlu. Terörle mücadelede elde ettiğimiz başarılar bölgede yaşayan vatandaşlarımızın terörün biteceğine olan inancını pekiştirdi. Terör örgütüne katılım konusuna gelince, "katılım tamamen bitti" demek tamamen doğru olmaz. Ancak, sürekli vurguladığımız gibi bitme noktasına gelmiş durumda.

"TÜRKİYE İLE BERABER OLANLAR KAZANACAK"

Terör örgütünü bitireceğiz, bundan şüphemiz yok. Bu bitecek ama belki başımıza başka bela saracaklar. Onlar kendi düzenini yürütmek için bunu yapmaya çalışacaklar. Ancak, Türkiye güçlenerek bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile beraber olanlar kazanacak.

"DAĞILMAYI ÖNLEMEK İÇİN ÇABA HARCIYOR"

(Terör örgütünce) 90'lı yıllarda gördüğümüz gibi bir eylem artık yapılamaz. Örgüt şu anda dağılmayı önlemek ve kendini korumak için yoğun çaba harcamakla meşgul. Şu an örgüte katılımlar daha çok Suriye ve İran'dan.

HAKKARİ'DE PETROLDEN ÜMİTLİYİZ

Gabar'daki petrol ciddi bir boyuta ulaştı. Şimdi Cudi var, Kato'da çok daha büyük bir rezervin olduğu değerlendiriliyor. Hakkâri'de de petrol arama faaliyetine başlandı. Oradan da ümitliyiz. Şimdi Siirt'e, Van'a da bakılıyor.

"TÜRK FİRMALARI ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK"

Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından açıklanan Basra Körfezi'nden Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya gidecek bir Kalkınma Yolu Projesi ile Asya'dan başlayan deniz yolu, Basra Körfezi'ne oradan da karayolu ile Avrupa'ya uzanacak. Milyarlarca dolarlık projede Türk firmaları da önemli rol oynayacak ve bu da bizim için ayrı bir kazanç oluşturacak.

"KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK"

Sınırlarımızın güvenliği ve Suriyelilerin geri dönüşlerini kolaylaştıracak huzur ortamı sağlandıktan sonra (Suriye'den) çıkacağız, tabii ki kimsenin toprağında gözümüz yok.

"ERMENİSTAN SÖZLERİNİ YERİNE GETİRMELİ"

Azerbaycan (ateşkes anlaşmasına) harfiyen uyarken Ermenistan gerekli şartları yerine getirmedi. Ermenistan'ın başta Zengezur Koridoru'nun açılması olmak üzere, verdiği sözleri yerine getirmesi, yürütülen görüşmelerin sonuç odaklı olarak devamının sağlanması istikrarın tesisi için yegâne yoldur. Önümüzdeki günlerde İspanya'da tarafların bir araya gelerek yapacakları görüşmeleri yakından takip etmekteyiz. Biz "iki devlet, bir millet" anlayışıyla her zaman olduğu gibi şimdi de can gardaşımız Azerbaycan'ın yanındayız.

"İLK GİDEN TÜRKİYE OLDU"

Libya'nın çıkarlarını savunacak tek bir Libya ordusu oluşturulmasına yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz .Libya'nın doğusunda sel felaketi oldu ve oraya ilk giden Türkiye oldu. Hâlbuki onlara daha çok yakın olanlar var, bizden sonra gittiler. Halen 374 arama-kurtarma personelimiz orada, AFAD'ımız orada. Bölgeye gelen bütün ülkelerin yardım malzemelerinin koordinatörlüğünü de biz yapıyoruz.

"DENDİAS GELECEK"

(Yunanistan ile) sorunlarımızın iyi ilişkiler, iyi komşuluk ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözülebileceğine inanıyoruz. Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları başlayacak. Sayın Dendias Türkiye'ye gelmek istiyor, onu ağırlayacağız, deprem bölgesini görmek istiyor. Devletimizin deprem bölgesindeki başarılı çalışmalarını kendisine göstereceğiz. Çünkü asrın felaketi sonrası devletimizin tüm kurumlarının koordinasyon içerisinde yaptıkları ile gelinen nokta dünyada çok az ülkenin başarabileceği bir şey. Kendisi de bizi davet ediyor, biz de o davete icabet edeceğiz.