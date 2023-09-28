Normalleşme sürecinde önemli adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Büyükelçisi Amr el-Hamami, Suudi Arabistan Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont ve Norveç Büyükelçisi Andreas Gaarder'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul etti. Büyükelçiler Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçilerin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Mısır Büyükelçisi Amr el-Hamami'nin güven mektubu takdimi Türkiye-Mısır normalleşme adımları çerçevesinde önem arz ediyor. 2021 yılında başlayan normalleşme süreci kapsamında geçtiğimiz temmuz ayında iki ülke dışişleri bakanlıkları açıklama yaparak diplomatik ilişkilerin yeniden büyükelçi düzeyine çıkarıldığını duyurdu. Bu tarihe kadar ilişkiler maslahatgüzar seviyesinde devam ediyordu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temmuz ayında gerçekleştirdiği Körfez ziyareti kapsamında Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusu öne çıktı. Yeni büyükelçinin iki ülke arasındaki ticarette ve yatırımlarda işbirliğinin artırılmasına yönelik kararların uygulanmasında oynayacağı rol önem arz ediyor. Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont ise Türkiye'de görev yapacak ilk Fransız kadın büyükelçi olacak.