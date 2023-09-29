Son dakika: Adana’da Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu





Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) Mali Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ve Çukurova Belediyeleri hakkında yürüttüğü umar yolsuzluğu ve rüşvet soruşturması kapsamında 61 kişiyi yönelik operasyon düzenlendi.