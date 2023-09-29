Altın Portakal’a FETÖ tepkisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yer alan ve kamu görevinden ihraç edilen 2 kişinin hikâyesini anlatan Nejla Demirci'nin 'Kanun Hükmü' filmi üzerinden yürütülen FETÖ propagandası nedeniyle festivalden çekildiğini açıkladı. Açıklamada bakanlığın, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacağı kaydedildi. Bu yıl 7-14 Ekim tarihlerinde 60'ıncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda 'Kanun Hükmü' filmi seçkiden çıkarılmıştı. Bunun üzerine jüri üyeleri kararı protesto ederek festivalde görevlerini yerine getirmeyeceklerini açıklamıştı. Daha sonra ise 27 filmin yönetmen ve yapımcısı, filmlerini festivalden çekme kararı aldıklarını bildirmişti. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında festival yönetimi, dün sabah filmi tekrar seçkiye aldı. Filmin geri alındığının açıklanmasından kısa süre sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı, festivalden çekildiğini duyurdu.Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin kültürel ve sanat değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi vizyonuyla çalışmaktadır. Bu vizyon çerçevesinde ülkemizde ve yurtdışında gerçekleştirilen yüzlerce kültür sanat etkinliğine destek vermektedir. Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümünde 'Kanun Hükmü' adlı belgesel yer almaktadır. Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmiş bulunuyoruz."Bakanlığın çekilme kararının ardından 15 Temmuz Derneği'nden yapılan açıklamada ise, "Terör propagandası yapan, propaganda yapmayanları aforoz edip mahallelerinden kovan tüm 'sanatçıları' aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Bu milleti millet yapan 15 Temmuz gibi bir geceyi film seti zannedenlerin de vatanı olan Türkiye'miz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" denildi.