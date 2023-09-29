MilliSavunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin daha da güçlenenerek dünyada söz sahibi olacağını belirterek, "Türkiye ile beraber olanlar kazanacak" ifadelerini kullandı. Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 'Anadolu Sohbetleri' programına katılan Bakan Güler şunları söyledi:Terörle mücadelede elde ettiğimiz başarılar bölgede yaşayan vatandaşlarımızın terörün biteceğine olan inancını pekiştirdi. Terör örgütüne katılım konusuna gelince, "katılım tamamen bitti" demek tamamen doğru olmaz. Ancak, sürekli vurguladığımız gibi bitme noktasına gelmiş durumda.Terör örgütünü bitireceğiz, bundan şüphemiz yok. Türkiye güçlenerek bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile beraber olanlar kazanacak.Gabar'daki petrol ciddi bir boyuta ulaştı. Şimdi Cudi var, Kato'da çok daha büyük bir rezervin olduğu değerlendiriliyor. Hakkâri'de de petrol arama faaliyetine başlandı. Oradan da ümitliyiz. Şimdi Siirt'e, Van'a da bakılıyor.