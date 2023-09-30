İBB suya battı

İstanbul'da perşembe günü etkili olan sağanak yağışlar hayatı felç etti. Dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Arnavutköy, Küçükçekmece, Şişli, Avcılar ve Kağıthane'de birçok ev ve dükkanı su bastı. 'Altyapı sorunlarını çözdük artık su baskınları olmayacak' reklamı yapan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise bir kez daha İstanbulluyu çaresiz bıraktı. İBB sel sularına müdahalede yetersiz kalınca devreye İstanbul Valiliği uhdesindeki AFAD girdi. AK Partili ilçe belediyeler sorunların yaşandığı bölgelere müdahalede bulunarak vatandaşlara yardımcı oldu.Yağmur suyu tahliye mazgallarının temizlenmemesi nedeniyle oluşan taşkınlarda İstanbulluların şikayetlerini dikkate almayan İBB yönetimi ise suçu bir kez daha iklim değişikliğine atarak "Normalden fazla yağış düştü" açıklaması yaptı. Su baskınlarını haberleştiren SABAH'ı sosyal medyada alıntılayan İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun da Başakşehir, Arnavutköy ve Kağıthane'deki taşkınlarının sorumlusu olarak AK Partili ilçe belediyelerini gösterdi. Başakşehir ve Arnavutköy belediyelerinden Ongun'a ders gibi yanıt geldi. Başakşehir Belediyesi Basın Danışmanı Necip Fazıl Ergüt, "Burası İBB sorumluluk alanında. Bu görüntülerin sebebi, atık su giderlerinin, mazgalların temizlenmemiş olması. Sorumluluk alanlarınızı iyi öğrenin. Bir ara gelin size sorumluluklarınızı öğretelim" dedi. Arnavutköy Belediyesi Basın Danışmanı Fatih Sanlav da "Taşkınların sebebi, dere ıslahının yapılmaması. Peki bu kimin görevi? İSKİ'nin yani İBB'nin. Yalanı bırak, işini yap" ifadesini kullandı.İBB iştiraki İGDAŞ, Üsküdar'daki 14 bin 258 metrekare arsasını 1 milyar 354 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı. 12 Ekim'de yapılacak ihaleye tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Seçime aylar kala kaybedeceğinizi anladığınız için mi yangından mal kaçırır gibi İstanbulluların arazilerini satışa çıkartıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.