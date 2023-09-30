İyi Partili meclis üyesinin tarlasına hint keneviri operasyonu

Adana'da jandarma ekipleri Adana'nın Ceyhan ilçe Belediyesinin İyi partili meclis üyesi Fatih Gider'e (49) ait tarlada yaptığı aramada esrar elde edilen 746 kök hint keneviri ele geçirdi. Meclis üyesi ile birlikte gözaltına alınan toplam 3 kişiye adli kontrol şartı uygulandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri 18 Mayıs'ta Ceyhan ilçesi Kıvrıklı mahallesinde İyi parti meclis üyesine ait tarlada hint keneviri ekimi yapıldığı ihbarını aldı.