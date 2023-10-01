140 ülkenin yerel yönetimi Sıfır Atık için buluşuyor

Bu, bizim için büyük bir onur, gurur ve aynı zamanda sorumluluk. Etkinliğin ilçemizde düzenlenmesini BM Zirvesi kapsamında New York'ta düzenlenen Dünya Şehirler Günü etkinliğinde Emine Hanım istedi. Habitat İcra Kurulu da böyle bir karar verdi. Sıfır Atık ve çevre başta olmak üzere sürdürülebilir şehirleşme projelerini konuşacağız. Ana tema Sıfır Atık olacak. Bu organizasyona yerel yönetimler olimpiyatı diyoruz" ifadelerini kullandı.