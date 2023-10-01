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Giriş Tarihi: 1.10.2023

CHP’li delegeler için bu kez yemekli borsa

Halit TURAN Halit TURAN
CHP’li delegeler için bu kez yemekli borsa
SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; İstanbul İl Teşkilatı seçimine direkt müdahil olan Ekrem İmamoğlu, CHP delegeleriyle İBB'nin Özel Kalem ofisi aracılığıyla toplantılar düzenlemeye başladı. İmamoğlu'nun makamından aranan delegeler; 'Ekrem Bey'in özel davetlisi olarak' toplantıya çağrıldı.



Toplantıların 3. Bölge delegeleriyle bugün Avcılar Hilton Otel'de, 2. Bölge delegeleriyle yarın Radisson Collection Otel'de, 1. Bölge delegeleriyle salı günü Whandham Grand İstanbul Kamışlı'da düzenleneceği öğrenildi. Davete çağrılan delegelerin birçoğunun; İmamoğlu'nun bunca zamandır parti örgütüne sırt çevirdiğini, İyi Parti ile iş tuttuğunu belirterek, 'Parti delegeleriyle buluşmak yeni mi aklına geldi' yorumu yaptığı öğrenildi.
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CHP’li delegeler için bu kez yemekli borsa
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