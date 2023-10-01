Erdoğan’dan 5 önemli mesaj

TBMM, yeni yasama dönemine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşması ile başlayacak. Erdoğan, 5 ana başlık altında önemli mesajlar verip Türkiye'nin yol haritasını da ortaya koyacak. Anayasa ve İçtüzük gereği 1 Ekim'de 2'nci Yasama Yılı başlayacak. Meclis'in açılışını Erdoğan yapacak. Erdoğan aynı zamanda 28'inci Dönem parlamentosuna ilk kez hitap etmiş olacak. Erdoğan'ın vereceği mesajlar şöyle:Erdoğan'ın konuşmasındaki en önemli mesajlardan birinin yeni anayasa olması bekleniyor. Erdoğan, muhalefete Türkiye'nin sivil bir anayasaya gereksinimi olduğunun altını çizip "Gelin yeni anayasayı birlikte hazırlayalım" çağrısı yapacak.Ekonomi de konuşmanın önemli başlıklarından birini oluşturacak. Erdoğan, alınan önlemler ve bunların sonuçlarına dikkat çekip hedeflerinin "enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek ve istikrarlı büyümeyi sağlamak" olduğuna vurgu yapacak.Emekli, memur ve çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği, bu kesimlerin refah düzeyinin yükseltilmesi için gereken önlemlerin alınacağına vurgu yapılacak. Erdoğan, emekliler ile ilgili çalışmaların da hızla devam ettiğinin, önümüzdeki yılbaşında bu konuda gerekli adımları atacaklarının altını bir kez daha çizecek.Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada artık bir oyun kurucu haline geldiğine dikkat çekecek olan Erdoğan, "Güçlü ve istikrarlı bir dış politika izlemeye devam edeceğiz" mesajını verecek.Erdoğan'ın konuşmasında İsveç'in NATO üyeliği için de bir başlık açması ve bu ülkenin gerekli koşulları yerine getirmesini beklediklerini belirtmesi bekleniyor.Bu arada, Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Hayrettin Karaman için düzenlenen vefa programına mesaj gönderen Başkan Erdoğan, "Hocamız sadece ilmi kimliğiyle değil, vesayete karşı dik duruşu ve mücadelesiyle de temayüz etmiş birisidir" dedi.cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, kardeşi Mustafa Erdoğan'ın oğlu Usame Erdoğan'ın nikâh törenine katıldı. Çifti tebrik eden Erdoğan, nikâh cüzdanını gelin Esma Saruhan'a verdi.