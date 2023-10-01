FETÖ’nün garsonundan paralel GBT çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın (MİT) 6 yılda şifrelerini kırdığı 'Garson' kod adlı mahrem sorumluya ait SD kartlarla ilgili yeni ayrıntılara SABAH ulaştı. FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanma içerisinde yer alacak mahrem sorumlularını 11 farklı kritere göre seçtiği saptandı.Veriler, MİT'in Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na sunduğu ve sona yaklaşılan 57 bin belgenin detaylı incelemesi sonucunda ortaya çıktı.FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) koşullarında, örgütün diri tutulması ve yeniden yapılanması için emniyetteki aktif örgüt üyelerinden sorumlu olacak mahrem sorumlu adaylarının geçmişini didik didik ettiği belirlendi. Adayların anne, baba, kardeş (1'inci derece akrabaları) ve ikinci derece akrabalarına kadar ayrıntılı bir şekilde kriterlere uygun olup olmadığının incelendiği görüldü. Örgütün, devletin memur alımlarında yaptığı güvenlik taraması veya GBT'nin (genel bilgi toplama) benzeri olarak oluşturduğu kriterler arasında soy, illegal örgüt bağlantısı, legal problemli örgüt bağlantısı, adli sicil, ahlak, meslek (Emniyet, TSK, MİT), cemaat bağlantısı, boşanma, evlatlık, çok eşlilik, psikolojik sıkıntı geçmişi gibi 11 farklı kriterin yer aldığı saptandı.En önem verilen kriter olan "Soy". Buna göre mahrem sorumlu adayı Alevi, Ermeni, Rum köylerinden ise kesin eleniyor. Aynı zamanda Alevi, Ermeni, Rum, Süryani, Nusayri, Sabetay, İran, Caferi, Şii-Ekretlık mezhep veya etnik kökeninden ise de eleniyor. 1'inci derece akrabaları için de aynı kriterler geçerli."İllegal örgüt bağlantısı" kriterinde de, adayın eğer DHKP-C, TİKKO, PKK/KCK irtibatları varsa bu direkt olarak elenme sebebi. Aynı kriter anne ve baba için önemsiz olurken, amca, dayı, teyze ve halanın bağlantılı olması durumunda elenmesi gerektiği görüldü."Legal problemli örgüt" kriterinde, "Atatürk Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türkiye Komünist Partisi, İşçi Partisi" gibi kuruluşlarla bağlantılı olması halinde elenmesi gerektiği kaydedildi. Bu kriterde anne, baba ve kardeşin üyeliği varsa bunun önemsiz olduğu vurgulandı. FETÖ'nün seçimlerde en dikkat çeken kriterler arasında "Ahlak" yer aldı. Seçilecek olan örgüt üyesinin kaldığı otellerin kayıtlarına baktıkları ve kişi tek kalsa bile telefon irtibatlarına bakılması gerektiğinin notu düşüldü. Ayrıca; adayın annesinin gayri ahlaki müesseselerde çalıştığının belirlenmesi halinde elenmesi gerektiği notunun düşüldüğü görüldü.Mahrem sorumlu adayının "meslek" kriterinde ise renklerde (TSK) öğrenci iken atılmış veya ayrılmış olanların belirtilmesi gerektiğini ve mülakattaki duruma göre seçilip seçilmemesine karar verdikleri belirlendi. Ayrıca anne, baba ve kardeşlerin, YM (Yeni Mahalle yani MİT)-ÖK (Özel Kuvvetler)-EMİST (Emniyet İstihbarat) gibi hassas yerlerde kesin menfi olanların işaretlenmesi gerektiği ve istişare ile alınması gerektiğinin uyarısında bulundukları görüldü.Kriterlerin arasında başka bir cemaat ile bağlantılı olunup olunmadığı da var. Başka bir cemaate mensup olan mahrem sorumlu adayının elendiği, adayların 1'inci derece akrabalarında ise bu kriterin ise önemsiz olduğu belirlendi. FETÖ'nün dikkat ettiği noktalardan biri de kişinin medeni durumu. Örgüt üyesi boşanmış ise elenmiyor ancak boşanma sebebinin anlaşılması gerektiği kaydedildi. Yine aynı şekilde anne babada da aynı şartlar geçerliyken, ayrıca aday kişi evlatlıksa bu da bir elenme sebebi. Kriterde yer alan çok eşlilik konusunun direkt elenme sebebi olduğu görüldü. Adayın ayrıca psikolojik durumlarına da bakan örgüt, intihara teşebbüs eden, şizofreni gibi hastalığı olanların elenmesi gerektiğini kriterlerine ekledikleri görüldü.Mahremsorumlu adaylarının adli siciline de bakıldığı, adayın organize suçlar, terör suçları, hırsızlık, cinsel istismar gibi suçlardan kirli bir sicile sahipse elenmesi gerektiği kaydedildi. Çek-senet işleri ve dolandırıcılık ise sorun olarak görülmüyor ancak dikkat edilmesi için görev yapacakları birimin uyarılması gerektiğinin notu düşüldüğü görüldü. Anne, baba ve kardeşler için de aynı koşulların geçerli olduğu belirtildi.SABAH, FETÖ'nün 17-25 Aralık ile 15 Temmuz darbe girişimi dahil birçok kirli kumpasında görev almış 4 bin 672 mahrem sorumlunun isminin 'Garson'un SD kartından çıkarak deşifre edildiğini duyurmuştu. Bunlardan 3 bin 400'ünün örgütün emniyetteki kadın emniyet müdürleri, amirleri ve polis memurlarından sorumlu mahrem abla oldukları tespit edilmişti.