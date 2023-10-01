Firari FETÖ’cülere kelepçe

Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle KHK ile meslekten ihraç edilen ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası olan sağlık teknisyeni, jandarma operasyonuyla saklandığı evde yakalanarak cezaevine teslim edildi.Adana'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen polis memuru İsmet Özer araçla şehir dışına kaçarken yakalanarak cezaevine teslim edildi.Zonguldak'ta 7 yıldır aranan FETÖ firarisi mahrem imamlar K.Ç. (41) ve eşi R.Ç. (37) polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda Gaziantep ve Malatya'da yakalandı.Yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 8 kişi yakalandı.