Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul’da hava ulaşımına yağış engeli: Bazı seferler iptal edildi
Giriş Tarihi: 1.10.2023 19:22 Son Güncelleme: 1.10.2023 19:38

Son dakika: İstanbul’da hava ulaşımına yağış engeli: Bazı seferler iptal edildi

Son dakika haberi... İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları (THY) hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Son dakika: İstanbul’da hava ulaşımına yağış engeli: Bazı seferler iptal edildi

Son dakika haberi... Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul ve yurt içindeki bazı şehirlerimizde (Sivas, Kahramanmaraş, Erzurum, Antalya) olumsuz hava koşulları sebebiyle, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerde iptaller yaşanmaktadır. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda iptal seferlerde artış beklenmektedir" dedi. Açıklamada yolcuların seferlerini havayolu şirketinin resmi internet sitesinden takip etmeleri istendi.

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Son dakika: İstanbul’da hava ulaşımına yağış engeli: Bazı seferler iptal edildi
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