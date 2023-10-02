Aşı lobisi algı operasyonuna başladı... Bakan Koca’dan kirli propagandaya sert mesaj: Boyun eğmeyeceğiz!

Coronavirüs'ün Eris varyantı, tüm dünyada etkisini artırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, geçtiğimiz hafta Türkiye'de Eris varyantına rastlandığı ve vakaların arttığını açıkladı.
AŞI LOBİSİ ORTAYA ÇIKTI... HALKA KORKU YAYDI...
Bunun üzerine aşı lobisi ortaya çıktı. Başta Türk Tabipler Birliği olmak üzere pek çok kurum ve bilim insanı, Eris varyantına karşı aşı ve kapanma çağrısı yaptı. Sosyal medyadan ve televizyonlardan yaptıkları açıklamalarla halka panik ve korku yaydı.
SOSYAL MEDYADAN ALGI OPERASYONU YAPTILAR
Aşı şirketlerince fonlanan isimler, Eris varyantının çok daha bulaşıcı olduğunu belirterek tam kapanma gerektiğini vurguladı. Seçim öncesi ekonominin durması kapanmaların yaşanması için sosyal medyadan korku pompaladı. Halkı korkuya sürükleyen Türk Tabipler Birliği de Erzin Devlet Hastanesi Başhekimimiz Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
BAKAN KOCA'DAN NET MESAJ: KARA PROPAGANDA...
Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başlatılan kara propagandaya sosyal medyadan sert çıktı. "Ne acıdır ki arkadaşımız Dr. Ersin'in vefatı, bilhassa hekimleri üzecek şekilde anılmaya, adeta bir kara propaganda aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır" ifadelerini kullandı.
Eris varyantı nedeniyle herhangi bir toplu aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirlerin alınmayacağını açıkladı. "Covid-19, artık griple nasıl mücadele ediliyorsa tıpkı öyle mücadele edilecek bir hastalıktır. 85 Milyon müsterih olsun" ifadelerini kullandı. Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun TTB'nin iddiası üzerine COVİD-19'dan değil uzun yıllardır devam eden kalp yetmezliği hastalığından vefat ettiğini açıkladı.
"SORUMLULUĞU ÜSTLENMEYE DAVET EDİYORUM"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu açıklamaları yaptı: Bilindiği gibi, Erzin Devlet Hastanesi Başhekimimiz Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nu yakın bir tarihte kaybettik. Kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Ne acıdır ki arkadaşımız Dr. Ersin'in vefatı, bilhassa hekimleri üzecek şekilde anılmaya, adeta bir kara propaganda aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Bu propaganda, Eris varyantı sebebiyle, tıpkı salgının başlarındakine benzer, şu an için asla gerçekçi ve gerekli olmayan, bilimsellikten tamamen uzak tedbirlerin uygulanmasına ve aşı kampanyaları başlatılmasına yöneliktir. Her ürünün üreticisi gibi, aşı üreticileri de ürettikleri ürünün daha fazla alıcı bulmasını isteyebilirler. Ama bilim buna bakmıyor! Gereksiz bir ilacı kim kullanmak ister, onu hangi hekim önerebilir? Öneriyorsa, o tıp ahlakına bağlı bir hekim midir? Hastayla ilişkisi dışında, olası başka ilişkileri de akla gelmez mi?
"BOYUN EĞMEYECEĞİZ" MESAJI...
Bilim adına bilime aykırı girişimlerde bulunanları ve ülkemizin gereksiz yere "sosyal bir depresyona" sürüklenmesinde sakınca görmeyenleri bilimin tarafsızlığını, sorumluluğunu üstlenmeye davet ediyorum. Kim ne derse desin, spekülasyonlardan hareketle, gerçekçi veriler olmadığı halde yapılmayacak olanı yapmayacağız. Sosyal depresyon da büyük bir sağlık sorunudur.
Covid-19'la mücadelede, radikal tedbirler almaktan aşı uygulamasına, insanımızın sağlığı için ne gerekiyorsa hepsini, milletçe uyum içinde yaptık. Şimdi gündemde olan küresel ve yerel propaganda, eski tecrübenin haklı endişesinden hareketle bir boyun eğdirme çabasıdır. Boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Bu söz konusu bile olamaz. Toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak. Covid-19, artık griple nasıl mücadele ediliyorsa tıpkı öyle mücadele edilecek bir hastalıktır. 85 milyon müsterih olsun.
Genç yaşta kaybettiğimiz hekim arkadaşımız bu yönden de talihsiz. Adı, etik dışı emel sahiplerinin dilinde. Kendisinin vefat nedeni çok açıktır. Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun 35 yaşından itibaren kalp yetmezliği rahatsızlığı vardı. Dr. Ersin, bu rahatsızlığına bağlı olarak gelişen hastalıklarıyla birleşen solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybetti. Yapılan 3 ayrı PCR testi sonucunda kendisinin Covid-19 olmadığı anlaşılmıştı. Buna rağmen, bilimsel mantıkla sağlaması yapılmış bir içerik sunuyormuş gibi görünerek, bilimsel karşılığı olmayan bir takım yorumlarda bulunanlar talihsiz bir davranış örneği sergilediler. Bugün konuşulanların ömrü kısa olacak, bilimin sözünün ömrü uzundur.
Hekimliğin rengi beyazdır. Bir hekime, kara propaganda yakışmaz. Arkadaşımız Dr. Ersin Mahmutluoğlu adının karıştırıldığı tezvirattan incinmesin, nur içinde yatsın.