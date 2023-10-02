CHP’li Faik Öztrak’tan PKK ağzıyla yeni provokasyon! Terörü es geçti: Hükümeti hedef aldı!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak 14-28 Mayıs seçimleri sürecindeki tavrı sürdürerek yine terörü es geçti ve hükümeti açık bir şekilde hedef aldı. Faik Öztrak, "Sarayın sıkıştığında iki seçim arasında, terör kartına nasıl sarıldığı, seçmeni, güvenlik ile özgürlük arasında, canı ile malı arasında tercih yapmaya nasıl zorladığı hâlâ milletimizin hafızalarındadır. O nedenle bu saldırının bir an evvel, bütün yönleriyle aydınlatılmasını bekliyoruz" dedi.