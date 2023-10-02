CHP’li Faik Öztrak’tan PKK ağzıyla yeni provokasyon! Terörü es geçti: Hükümeti hedef aldı!

14-28 Mayıs seçimleri süresince Kandil/PKK ile seçim işbirliğini açık mesajlar üzerinden göz göre göre yürüten CHP, sandık günü geldiğinde ise büyük hezimete uğradı. Vatandaşın kirli oyunlarına izin vermediği HDP/Kandilli 6'lı koalisyon kurgusu ise seçim yenilgisi sonrası birbirine girdi, ağır kavgaya tutuştu.
CHP'Lİ ÖZTRAK'TAN SKANDAL SÖZLER!
Ankara'da ise dün PKK tarafından kalleş bir saldırı gerçekleştirildi. CHP'den ise alçak saldırı sonrası yine şaşırtmayan bir çıkış geldi...
Ankara'daki kalleş girişim, kahraman polisler tarafından engellenirken, saldırıda bulunan 2 terörist, güvenlik güçlerinin anında karşılık vermeleri neticesinde etkisiz hale getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki alçak saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin PKK üyesi olduğunu belirlendi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak 14-28 Mayıs seçimleri sürecindeki tavrı sürdürerek yine terörü es geçti ve hükümeti açık bir şekilde hedef aldı. Faik Öztrak, "Sarayın sıkıştığında iki seçim arasında, terör kartına nasıl sarıldığı, seçmeni, güvenlik ile özgürlük arasında, canı ile malı arasında tercih yapmaya nasıl zorladığı hâlâ milletimizin hafızalarındadır. O nedenle bu saldırının bir an evvel, bütün yönleriyle aydınlatılmasını bekliyoruz" dedi.
KANDİL/HDP/CHP ORTAKLIĞI!
6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 14-28 Mayıs seçimleri öncesi 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük, Kayyum'ları kaldıracağız' gibi vaatleri sık sık dile getirirken HDP/PKK kanadı ise 'İmralı'daki tecriti kaldıracağız' gibi sözlerini kamuoyunda açık etmiş ve Kılıçdaroğlu da söz konusu kirli planları aynı paralellikte açıklamaları ile ifade etmişti.