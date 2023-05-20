PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! "Kürdistan’ın tamamından oy alan aday olarak yarışıyor"

MASAYA AKIL DA VERDİ: PARLAMENTER SİSTEM DEMEK YETMEZ!

Olay Millet İttifakı'nın öngördüğü gibi sadece 'başkanlık sistemiyle getirilmiş, o sistemi parlamenter sisteme değiştireceğiz' değildir. Bu kadar değildir. Bu çok şematik bir şeydir. Bizim kazanımlarımızın hepsini yok ettiler" dedi.

PKK'NIN KILIÇDAROĞLU DESTEĞİ SÜRECEK

İkinci turda da iş birliğinin süreceğini vurgulayan Kalkan, "En küçük bir gerileme yoktur. Her türlü bedeli ödeyerek mücadeleci duruşumuzu sürdürüyoruz" diyerek Kılıçdaroğlu için çalışacaklarının altını çizdi.