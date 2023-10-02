TSK, Irak’ın kuzeyindeki 20 PKK inini yerle bir etti

Ankara'da gerçekleştirilen hain terör saldırısının ardından Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe vuruldu. Mehmetçik, terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TSK'nın icra ettiği hava harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 20 hedef imha edildi. Azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.