Başkan Erdoğan Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni’nde konuşuyor

Danıştay Başkanlığı IASAJ Programı Kapanış ve Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenleniyor. Törende Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



Afrika'dan Avrupa'ya dünyanın pek çok bölgesinden yüksek yargı mensubunu ağırladığımız bu programı Danıştay Eğitim Tesisi açılışı ile taçlandırıyouruz.

Tesisin kurumumuza hayırlı olmasını diliyorum. Kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

ADLİYE KAPISI ADALET KAPISI OLACAK

Merdiven altı denebilecek yerlerde adalet dağıtmaya çalışılan o yerleri unutturmak için çok çaba harcadık. Bu çabalarımızda muaffak olduk. Bugün yüksek yargı organlarımızın hepsi güzel binalarda milletimize hizmet veriyor. Geç gelen adalet, adalet değildir düsturuyla gereken her türlü desteği sağlıyoruz. Adliyenin kapısını adaletin de kapısı haline getirinceye kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Adalet önceliğimizdir, hiçbir zaman taviz vermeyiz.

Danıştay'ımızın güzide mensuplarına bu gayretlerimizde verdikleri ve verecekleri destekler için teşekkür ediyorum.

İçinde bulunduğumuz Ekim ayı tarihimizde çok önemli bir yere sahip. Kurduğumuz son devletin temellerinin atıldığı tarih. Amacımız cumhuriyetimizin ikinci asrına daha da kuvvetli bir şekilde girmektir.

Adalet hizmetlerinin kalitesini artırırken, güvenliği de ihmal etmiyoruz. Binlerce insanımızın hayatına mal olan terör örgütünden, FETÖ'ye, çetelere kadar tüm şer şebekelerine karşı yürüttüğümüz mücadelenin yanında güvenliği tahsis mücadelemiz bulunuyor.