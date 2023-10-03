Doğruyu söyledi ihracı istendi

Altın Portakal skandalı ile Türkiye'nin gündemine oturan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde FETÖ kavgası büyüyor. Festivalde yer alan FETÖ propagandası içeren 'Kanun Hükmü' belgesel filmi ile yoğun tepki çeken Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne en sert tepki Başkan Muhittin Böcek'in Vekili Oktay Başaran'dan gelmişti. Başaran, 'FETÖ'yü savunamazsınız' diyerek zehir zemberek sözlerle partisine bayrak açmıştı.Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Başaran yaptığı paylaşımda, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın FETÖ'yü savunmak adına ortaya konan bu kepazeliğe karşı almış olduğu tavrı destekliyorum. Vatanını, Atatürk'ü ve CHP'yi seven tüm isimleri de mahalle baskısından kurtulmaya ve gerçek düşüncelerini korkmadan dillendirmeye çağırıyorum; çünkü biliyorum ki hiçbir CHP'li FETÖ'ye kuyruk olmaz" ifadelerine yer verdi. CHP Kepez İlçe Başkanlığı ise açıklama sonrası Başaran'ın kesin ihracı için oy birliğiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.