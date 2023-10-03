Halk TV'deki terör propagandasına vatandaştan sert tepki! "Bundan sonra PKK eylemlerini Ayşenur Arslan yönetsin"

Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
SON TERÖRİSTE KADAR MÜCADELE!
Açıklamada, "Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.
YİNE HALK TV YİNE SKANDAL!
Öte yandan Halk TV ekranları yine bir skandala sahne oldu. Arslan teröristin kendisini patlatamadığını uzaktan kumanda ile patlatılmış olabileceğini savunarak şu skandal ifadeleri kullandı:
Halk TV'de teröristlerle ilgili skandal ifadeler! Ayşenur Arslan: Hiçbir şey yapılmadan ölünmez | Video
"HİÇBİR ŞEY YAPAMADAN ÖLÜNMEZ"
Türkiye'de değil dünyada da böyledir belki o kendisini patlattı denilen kişi yani terörist. Uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki hiçbir şey yapamadan ölmesi... Bir PKK'lı teröristin öcünü alıyorlarmış yahu hiçbir şey yapamadan ölünmez.
"BEN GELİYORUM, HEEEY"
Teröristler Ankara'ya gelmeden önce aracını gasbederek veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı da şehit etmişti. Bu konuyla ilgili de Arslan'dan ilginç bir çıkış geldi. Arslan "Ama esas Ankara'da bir arabanın kilidini açacaksınız düz kontak çalıştıracaksınız bombayı yükleyip gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken neden Kayseri'de birini öldürerek "Ben geliyorum heeey. Bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani..." diye konuştu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk Tv isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarfettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.
VATANDAŞTAN AYŞENUR ARSLAN'A SERT TEPKİ
Ayşenur Arslan'ın skandal ifadeleri sosyal meyda da tepkilere neden oldu. Vatandaşlar "Bundan sonra PKK eylemlerini Ayşenur Arslan yönetsin" sözleriyle Arslan'a tepki gösterdi.
İşte sosyal medyada paylaşılan o açıklamalar
Allah ıslah etsin. Kadının çok zoruna gitmiş. İşi gücü bırakmış. Eylemleri sen bari yönet?
Şehit vermediğimiz için kadın vahlanıyor.
Ayşenur Arslan Tutuklansın.
Kadın eylem başarısız diye ağlayacak yahu ve bunu dinleyen bir kitle var.
Terörü ve teröristi savunmak bu olsa gerek. Adli makamlar göreve.
Teröriste hiçbir şey yapma hakkı vermeyen Kahraman Türk polisleri. Peki bu kadına böyle konuşma hakkını kim veriyor?
Neyin kafasını yaşıyorsun orada görevli polislere zarar verseydi rahat edeceksin yazık yazık
Bizim dış düşmanlara ihtiyacımız yok, içimizdekiler yeter