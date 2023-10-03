İBB’nin yeni aldığı metrobüs köprü üstünde bozuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yeni aldığı metrobüslerden bir tanesi sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde arıza yaptı. Yolcular başka bir metrobüsle yoluna devam etti. İBB'nin İstanbul toplu taşıma sistemine faydası olması için aldığı yeni metrobüs sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte köprü üzerinde arıza yaptı. Yolcular, metrobüsten inerken trafikte kısa süreli sıkışma yaşandı. Yolcular başka bir metrobüsle yollarına devam ederken metrobüs olay yerinden kaldırıldı.

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