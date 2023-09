Sahipsiz İstanbul... Çöken toplu ulaşımdan şikayetçi olan vatandaşları sabotajla suçladılar

İstanbul'da toplu taşıma sisteminde yaşanan aksaklıklar bitmek bilmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından gerekli bakım ve onarımları yapılmayan toplu taşıma araçları İstanbullunun can ve seyahat güvenliğini tehlikeye atmaya devam ediyor. Seçim döneminde ulaşımı sorun olmaktan çıkarma sözü veren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki mega kentte tramvay, metro, metrobüs ve otobüsler her gün yanma, arıza ve kaza haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

'OKULA, İŞE VE EVE BİN BİR GÜÇLÜKLE MÜCADELE EDEREK GİDİYORUZ'

İstanbullunun can ve mal güvenliğinin her geçen gün tehlikeye atıldığı olaylara İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, gündemine aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Göksu, "Yakın zamanda ortaya çıkan bu görüntüleri tek tek düşündüğümüzde belki küçük hadiseler olarak görülebilir ancak tablonun geneline baktığımızda bizlere çok önemli bir hususu anlatıyor. İstanbul'umuzda toplu taşıma son 4 buçuk yılda ne yazık ki ilerlemek, gelişmek bir yana dursun, hep daha geriye, hep daha kötüye gidiyor. Hepimiz hemen her gün bir metrobüs arızasına, zamanında gelmeyen, bazen motorundan duman tüten bir otobüse, yürümeyen bir 'yürüyen' merdivene, rayından çıkan bir tramvaya denk geliyor; sabah işimize, okulumuza, akşam evimize bin bir güçlükle mücadele ederek gidebiliyoruz" dedi.

'5 DAKİKADA GELMESİ GEREKEN OTOBÜSLER 40 DAKİKADA BİR GELİYOR'

Sorunların vizyonsuzluk, plansızlık ve ilgisizlikten kaynaklandığına değinen Göksu, "Milyonlarca insanın kullandığı otobüslerimiz, metrolarımız, tramvaylarımız, vapurlarımız, metrobüsümüz, maalesef mevcut İBB yönetiminin sergilediği plansızlıktan, vizyonsuzluktan, bakımsızlıktan ve ilgisizlikten dolayı içler acısı halde. Başta İETT otobüsleri olmak üzere, İBB yönetiminin mevcut hatlardaki kötü yönetimi sebebiyle de 5 dakikada bir gelmesi gereken otobüsler 20-30 hatta 40 dakikada bir gelmeye başladı. Duraklarda yığılmalar arttı, arızalanan otobüslerin yerine ikame araç gönderilmedi, hatların karakteristiğine uygun araçlar tahsis edilmedi ve İstanbul'un otobüs durakları, otobüs yolu gözleyen İstanbullularla doldu taştı" ifadelerini kullandı.

'4 BUÇUK YIL YENİ METROJESİ YAPILMADAN GEÇTİ'

Açılan metroların AK Parti döneminde yüzde 99 oranında bitiğini, Ekrem İmamoğlu'nun sadece kurdele kestiğini belirten Göksu, metrolarda yaşanan sorunlara ise şu şekilde açıklamada bulundu: "İşe, okula gidiş - geliş saatlerinde 4-5 dakikada bir 8 vagon gelmesi gereken metrolar 10-15 dakikada bir 4 vagon gelince metro duraklarımız hıncahınç doldu. Trafiği de rahatlatmasını beklediğimiz metro ağları, her geçen gün büyüyen ulaşım yarasına bir merhem olamadı. İBB yönetimi, İstanbul'un yıllar içinde ihtiyaç haline geleceğini bildiğimiz için planladığımız onlarca ulaşım projesinin hemen hemen hiçbirini tamamlayamadığı gibi üzerine yeni tek bir ulaşım projesi eklemedi. Hatta bırakın yeni projeyi, mevcut metro inşaatlarını molozla kapatarak durdurdu. Bakmayın İBB Başkanının "Yeni metro 'açtık'" reklamlarına... Açtığını söylediği metroların hepsinin yüzde 70-80 hatta yüzde 99 oranında İBB AK Parti döneminde tamamlanan, İBB Başkanının sadece kurdelasını kestiği işler olduğunu hepimiz gibi kendisi de çok iyi biliyor. Sonuç olarak İBB'nin bu tembel ve atıl tavırları yüzünden koca 4,5 yıl projesiz, yeni metro projesiz geçti."

'VATANDAŞLAR İBB'YE SABOTAJ YAPMAKLA SUÇLANDI'

İETT Bakım ve Onarım İhalelerini 4.1 milyar TL'yle CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş'ye verildiğini hatırlatan Göksu, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "25 yıllık İBB yönetimimizin her dakikasını altın değerinde görerek, İstanbul'umuza kazandırdığımız tüm toplu ulaşım altyapısı, mevcut İBB yönetimi tarafından resmen kaderine terk edildi. Mercedes gibi dünyanın en büyük otobüs firmasının ihaleye girmesini bile "Siz yetersizsiniz" diyerek reddettiler. İETT'nin 4.1 milyar TL'lik bakım onarım ihalelerini, CHP'li İstanbul Milletvekilinin mali müşaviri olduğu firmaya verdiler. Birkaç saatte hallolabilecek yürüyen merdiven ve asansör arızalarını haftalarca, aylarca ötelediler. 'Tasarruf' bahanesiyle çalışan sistemleri kapattılar. Bunlardan şikayetçi olan vatandaşları İBB'ye sabotaj yapmakla suçlayarak beceriksizliklerini ve bu köhneliği gizlemeye çalıştılar. Sonuç olarak İstanbullu'nun ulaşımdaki konforunu, değerli vaktini ellerinden aldılar. Ulaşımda yaşanan tüm sorunlar, aslında en az yukarıda ifade ettiğim sebepler kadar İBB Başkanının İstanbul'un dertlerine karşı olan ilgisiz tutumunun, İBB Başkanlığını millete hizmet makamı değil, bir kariyer planlama merkezi olarak görmesinin de bir sonucu. İBB Başkanı maalesef İstanbul'un sorunlarıyla ilgilenmek, ulaşımdaki aksaklıklara çare olmak yerine geride kalan 4 buçuk yılda gözünü hep başka makamlara, mevkilere dikti. Önce Cumhurbaşkanlığı, sonra Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığını kendince kendine layık gördü, İstanbul'u öteledikçe öteledi. Ne kendi başarılı olabildi ne de milletin teveccühüne mazhar olabildi. Olan İstanbul'un, siz İstanbulluların koca bir 5 yılına oldu. Plansız, vizyonsuz, bakımsız ve ilgisiz bir İstanbul'un kaybolan 5 yılına."