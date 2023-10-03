Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İbn Haldun Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Üniversitenin Başakşehir'de bulunan ana kampüsünde düzenlenlenen programda yeni dönemin açılış dersini yapan Bakan Tekin, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi:Eğitim sistemlerinin sürekli değiştiği ve araştırma imkânlarının hiç olmadığı kadar geliştiği günümüz dünyasında bizim kendimize has özgün ve özgür bir bakış açısını esas alan yeni bir dil ve perspektif inşa etme zorunluluğumuz söz konusudur. Yıllardır devam eden, eğitimle ilgili tartışmaların gerçekten bir zenginlik oluşturduğuna inanıyorum ve bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu alandaki değişim taleplerine yanıt vermediğimiz zaman donar kalırız ve içinde bulunduğumuz çağı da ıskalamış oluruz.Bugün artık bu altyapı üzerine kendi sistemimizi, kendi sistematiğimizi inşa etmenin kolektif ve milli bir maarif bilinciyle kendi modelimizi üretmenin vakti olduğuna inanıyorum. Bizim modelimiz hem insani var oluşumuzun evrensel doğasına uygun ve onu geliştiren bir felsefe üzerine kendisini konumlandıracak hem de ait olduğumuz tarihin geleneğin ve medeniyetin temel karakteristiğini taşıyan milli bir içerikle şekillenecektir.Törende konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan ise, "Topluma önderlik edecek fikir insanlarının yetişmesini kendimize misyon olarak benimsedik. Yani üniversitemizin bir sosyal bilimler araştırma üniversitesi olma misyonu, bunu üç dilli bir eğitimle yapmaya çalışması, mukayeseli eğitim diye hem Doğu'nun hem Batı'nın literatürüne hakim olunmasına yönelik bir gayesi olması. Dünyanın çok büyük sosyal meseleleri var, sosyal sıkıntıları, sancıları, problemleri var. Bunlara kafa yoracak, çok parlak dimağlara ihtiyacımız var" dedi.